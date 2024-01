Türkei Angriff auf Kirche in Istanbul - Polizei fasst Verdächtige

28. Januar 2024 | Quelle: dpa

Ein Beamter der türkischen Polizei arbeitet in der Nähe der Santa-Maria-Kirche. Zwei Maskierte hatten die Kirche angegriffen und einen Menschen getötet. Bild: Bild: dpa

Nach einem Angriff auf eine katholische Kirche in Istanbul mit einem Toten hat die türkische Polizei zwei flüchtige Verdächtige gefasst. Das teilte Innenminister Ali Yerlikaya auf der Plattform X, vormals Twitter, mit. Die mutmaßlichen Angreifer stammten aus Tadschikistan und Russland, sagte er auf einer Pressekonferenz. Mögliche Verbindungen zur Terrormiliz Islamischer Staat (IS) würden untersucht. Der IS reklamierte den Angriff über ihr Sprachrohr Naschir für sich.