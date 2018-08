Türkei: Anwalt von US-Pastor Brunson will vor türkisches Verfassungsgericht ziehen

IstanbulDer Anwalt des in der Türkei festgehaltenen US-Pastors Andrew Brunson will vor das Verfassungsgericht in Ankara ziehen. Er werde dort innerhalb eines Monats Einspruch gegen den Hausarrest und die Ausreisesperre Brunsons legen, sagte Ismail Cem Halavurt der Deutschen Presse-Agentur am Montag. Der 50 Jahre alte Brunson wird seit mehr als anderthalb Jahren wegen Terrorvorwürfen in der Türkei festgehalten.