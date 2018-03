Türkei: Bundesregierung will Freilassung weiterer politischer Häftlinge

Berlin/IstanbulDie Bundesregierung setzt sich „auf allen Ebenen“ für die Freilassung auch der anderen fünf politischen Häftlinge in der Türkei ein, die einen deutschen Pass haben. Das sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Montag in Berlin. Am Freitag war der „Welt“-Jornalist Deniz Yücel freigekommen.