 Türkei: Der Staat als Gemüsehändler – Erdogan verspricht billige Waren

IstanbulAngesichts der rasanten Verteuerung von Lebensmitteln in der Türkei will die Regierung Obst und Gemüse zu niedrigen Preisen direkt an die Bürger verkaufen. Während einer Wahlkampfrede in Sivas in der Zentraltürkei sagte Präsident Recep Tayyip Erdogan am Freitag, „das Finanzministerium, das Handelsministerium und das Landwirtschaftsministerium“ hätten bereits damit begonnen.