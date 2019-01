Türkei Erdoğans groteskes Wirtschaftsdenken

Was also steckt wirklich hinter dieser türkischen Zins- und Inflationstheorie? Um Erdoğans Abneigung gegen hohe Zinsen zu verstehen, muss man in die türkische Geschichte eintauchen.

Als geistiger Vater Erdoğans gilt Necmettin Erbakan. Der Vorsitzende der islamistischen Wohlfahrtspartei studierte in Deutschland Maschinenbau und errang in den Neunzigerjahren einige beachtliche Wahlsiege. Erdoğan avancierte 1984 zum stellvertretenden Vorsitzenden der Refah-Partei. Er war damals gerade 30 Jahre alt.