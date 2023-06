Türkei: Erdogan ernennt US-Finanzmanagerin Erkan zur Zentralbankchefin

Die ehemalige Co-CEO der First Republic Bank und Managing Director bei Goldman Sachs muss nun nach Jahren der Zinssenkungen und einer anhaltenden Wirtschaftskrise den Kurs ändern und die Finanzpolitik restrukturieren. Als fünfte Zentralbankchefin in vier Jahren löst sie Sahap Kavcioglu ab. Dieser führte Erdogans Zinssenkungspolitik an und wurde jetzt zum Leiter der staatlichen Bankenaufsicht BDDK ernannt.