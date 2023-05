Türkei Erdogan-Herausforderer Ince gibt Kandidatur auf

11. Mai 2023 | Quelle: dpa

Tritt nicht mehr an: Muharrem Ince. Bild: Bild: dpa

Der Erdogan-Herausforderer Muharrem Ince wird bei der Präsidentschaftswahl in der Türkei am Sonntag nicht antreten. „Ich ziehe meine Kandidatur zurück”, sagte Ince in Ankara. Damit steigt die Wahrscheinlichkeit einer Entscheidung in der ersten Wahlrunde.