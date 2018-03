Türkei: Erdogan kündigt Militärschlag gegen Kurden im Nord-Irak an

AnkaraDie Türkei will nach Worten ihres Präsidenten Recep Tayyip Erdogan in Kürze auch gegen kurdische Milizen im Irak vorgehen. Erdogan sagte am Mittwoch in Ankara, die „Terror-Nester im Nord-Irak“ würden bei jeder Gelegenheit überprüft. „Wir werden bald sehr kräftig auf die dortigen Terroristen treten.“