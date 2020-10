Türkei Erdogan nennt europäische Politiker „Faschisten“

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat europäischen Politikern Islamfeindlichkeit vorgeworfen und sie als „Kettenglieder der Nazis“ bezeichnet. „Feindlichkeit gegenüber dem Islam und den Muslimen ist in manchen europäischen Ländern zu einer Politik geworden, die auf Ebene der Staatschefs persönlich ermutigt und unterstützt wird“, sagte Erdogan am Montag in Ankara.