Türkei: Erdogan spricht mit tunesischem Präsidenten über Waffenruhe in Libyen

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat mit seinem tunesischen Amtskollegen Kais Saied über mögliche Schritte zur Schaffung eines Waffenstillstands in Libyen gesprochen. Erdogan sagte am Mittwoch auf einer gemeinsamen Pressekonferenz, er glaube, dass Tunesien „wertvolle und konstruktive“ Beiträge leisten könne, um im vom Bürgerkrieg geplagten Libyen Stabilität zu schaffen. Erdogan fügte hinzu, ein Waffenstillstand müsse so schnell wie möglich eingerichtet werden müsse. Der türkische Präsident war am Vormittag überraschend in Tunesien eingetroffen.