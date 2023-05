Türkei Erdogan steht nach Wahlsieg vor gewaltigen Aufgaben

29. Mai 2023 | Quelle: dpa

Der wiedergewählte Präsident der Türkei, Recep Tayyip Erdogan, feiert vor Anhängern im Präsidentenpalast in Ankara. Bild: Bild: dpa

Nach dem Sieg bei der Präsidentenwahl in der Türkei steht Amtsinhaber Recep Tayyip Erdogan vor großen Herausforderungen. Mit Spannung wird erwartet, wie sich der Ausgang der Wahl heute auf die Landeswährung Lira auswirken wird. Die Währung hat in den vergangenen zwei Jahren massiv an Wert verloren, die Inflation im Land liegt bei rund 44 Prozent.