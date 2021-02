Türkei: Erdogan will Beziehungen zu den USA verbessern

Den versöhnlichen Tönen waren erst kürzlich schwere Vorwürfe Erdogans vorausgegangen, wonach die USA Partei für die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK ergriffen. Hintergrund ist eine jüngste Offensive Ankaras in einer nordirakischen Grenzregion, bei der die Leichen von 13 türkischen Soldaten in einer Höhle entdeckt wurden. Sie sollen in vergangenen Jahren in der Türkei von kurdischen Aufständischen entführt worden sein. Der Einsatz gegen die PKK hatte die Befreiung der Geiseln zum Ziel.