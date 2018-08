Türkei: Erdogan will US-Elektronik boykottieren

Die wieder anziehende Lira sorgte daraufhin auch für steigende Kurse an der Istanbuler Börse. Nach seinem Einbruch in den vergangenen zwei Handelstagen stieg der türkische Leitindex ISE 100 kurz nach dem Handelsbeginn um mehr als 2 Prozent. Der Wertverfall der türkischen Lira stoppte am Morgen. Die Lira legte zu wichtigen Währungen wie Dollar und Euro jeweils um rund 5 Prozent zu, der Dollar kostete zwischenzeitlich 6,55 Lira. Fachleute sehen einen Grund für die jüngsten Kursgewinne in dem Eingreifen der türkischen Notenbank am Montag. Die Zentralbank hatte die Liquidität der türkischen Banken erhöht und so für etwas Zuversicht gesorgt. „Der erste Schrecken der Lira-Krise scheint verdaut zu sein“, kommentierten Devisenexperten der Commerzbank. Allerdings sei es noch zu früh, um Entwarnung zu geben. So sind die Verluste der Lira auch nach den jüngsten Gewinnen immer noch drastisch. Seit Jahresbeginn hat die Lira gegenüber Dollar und Euro um jeweils etwa 40 Prozent an Wert verloren.