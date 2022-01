Türkei Erdogans Harakiri-Geldpolitik ist eine Gefahr für Europa

In vergangenen Krisen war das der Fall. Ob das auch in Zukunft so bleibt, hängt nicht zuletzt vom Verhalten Erdogans ab. Je größer die ökonomischen Schäden, die er mit seinen geldpolitischen Dekreten verursacht, desto größer die Verführung, außenpolitisch auf Konfliktkurs zu gehen, um seine Anhänger vor der Wahl hinter sich zu scharen. Erdogan mag ein miserabler Ökonom sein, aber er ist ein machiavellistischer Stratege. In den nächsten Monaten könnte er daher noch so manche geopolitische Karte aus dem Ärmel ziehen, um an der Macht zu bleiben – auch wenn dies mit internationalen Kollateralschäden verbunden ist und die türkische Wirtschaft weiter in die Krise treibt.



Mehr zum Thema: Der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan fährt die Wirtschaft mit seiner wirren Geldpolitik vor die Wand. Kommt er nicht zur Räson, steht das Land mittelfristig vor einem Währungsschnitt.