Türkei Explosion in Ankara - Ministerium spricht von Bombenanschlag

01. Oktober 2023 | Quelle: dpa

In der türkischen Hauptstadt Ankara gab es am Morgen eine Explosion. Bild: Bild: dpa

In der türkischen Hauptstadt Ankara hat sich am Morgen eine Explosion ereignet. Innenminister Ali Yerlikaya schrieb auf der Plattform X von einem Bombenanschlag am Ministerium.