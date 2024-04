Türkei „Ich prognostiziere bis Ende des Jahres eine Teuerungsrate von 50 Prozent“

Im März hat die Inflation in der Türkei 68,5 Prozent erreicht, das ist der höchste Wert seit über einem Jahr. Der Leitzins liegt bereits bei 50 Prozent. Warum steigt die Inflation trotzdem?

Die Zentralbank hat einen Zyklus von Zinserhöhungen begonnen, die Kosten für Kredite sind erheblich gestiegen. Es dauert aber eine Weile, bis die Früchte der aktuellen Politik geerntet werden können. Nach der Präsidentschaftswahl hat die Zentralbank eine überhitzte Wirtschaft übernommen. Und obwohl der Leitzins inzwischen auf 50 Prozent angehoben wurde, sind die Realzinsen immer noch negativ. Makroökonomische Ungleichgewichte haben die Zentralbank zudem daran gehindert, das Wirtschaftswachstum so stark zu bremsen, wie es nötig gewesen wäre. In Zukunft dürfte die Inflation wieder zurückgehen. Meine Kollegen von der Koç-Universität und ich prognostizieren bis Ende des Jahres eine Teuerungsrate von 50 Prozent.



Lesen Sie auch: Türkische Wirtschaft – durchs Tal der Tränen



Würden Sie deutschen Unternehmen empfehlen, in der Türkei zu investieren?

Ja. Das Beste, was die Regierung tun kann, ist an der derzeitigen Politik festzuhalten. In einem Jahr könnte das Schlimmste dann hinter uns liegen. Die Türkei hat eine junge Bevölkerung und eine starke Nachfrage. Ausländische Unternehmen, die ihre Geschäfte ausweiten wollen, treffen auf eine Wirtschaft, die bald aus dem Abschwung herausfinden dürfte.