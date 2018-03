Türkei: Inhaftierter Journalist Yücel wird bald freikommen

Yildirim erklärte, dass in Folge eines versuchten Militärputsches in der Türkei „viele Klagen eingereicht“ worden seien. Die türkische Justiz habe schlicht sehr viel zu tun, betonte Yildirim. Doch jede Verhandlung sei auch eine Hoffnung, deutete Yildirim an. Komme es zu einem Verfahren, gebe es Hoffnung, erklärte er auf Nachfrage. Das sind keine konkreten Versprechen. In der Welt der Diplomatie sind es Meilensteine. Auch wenn er nicht konkreter wurde, kündigte er damit an, dass Bewegung in den Fall Yücel kommt.