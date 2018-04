Türkei-Konflikt: Athen will 85 Kampfjets modernisieren

AthenGriechenland will angesichts der Spannungen im Verhältnis zum Nato-Partner Türkei seine Luftwaffe verstärken und insgesamt 85 veraltete Kampfbomber vom Typ F-16 modernisieren. Die Vereinbarung mit den USA sieht nach Informationen aus Kreisen des Verteidigungsministeriums Ausgaben in Höhe von 1,1 Milliarden Euro vor. Die Regierung bestätigte das Projekt am Samstagabend ohne die genauen Kosten zu nennen.