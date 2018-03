Türkei: Möglicherweise Anschlag auf US-Botschaft in Ankara vereitelt

In der Türkei sind in den vergangenen Jahren wiederholt tödliche Anschläge verübt worden. 2013 tötete ein Selbstmordattentäter vor der US-Botschaft in Ankara einen türkischen Wachmann. 2015 und 2016 gab es mehrere Anschläge, die vom IS oder kurdischen Rebellen durchgeführt wurden. Am 1. Januar 2017 kamen bei einem Anschlag auf einen Nachtclub in Istanbul 39 Menschen ums Leben.