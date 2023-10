Türkei Nach Ankara-Anschlag: Luftschläge und Verhaftungen

03. Oktober 2023 | Quelle: dpa

Ein Selbstmordattentäter hat im Herzen der türkischen Hauptstadt Ankara einen Sprengsatz gezündet. Soldaten und Polizisten arbeiten am Explosionsort. Bild: Bild: dpa

Nach dem Bombenanschlag in Ankara haben Sicherheitskräfte in mehreren türkischen Provinzen weiter Razzien durchgeführt und Verdächtige festgenommen. Es seien mindestens 90 Menschen in 18 Provinzen in Gewahrsam genommen, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu.