Türkei: Opposition befürchtet Betrug bei Türkeiwahl

AnkaraDie beiden aussichtsreichsten Oppositionskandidaten bei der Präsidentschaftswahl in der Türkei haben ihre Stimmen abgegeben und Sorgen wegen möglichen Wahlbetrugs angedeutet. Meral Aksener von der nationalistischen Guten Partei sagte am Sonntag in Istanbul: „Ich hoffe, diese Wahlen sind nützlich und spiegeln wirklich den freien Willen der Wähler wider.“