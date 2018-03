IstanbulUngeachtet internationaler Kritik ist in der Türkei der Prozess gegen Mitarbeiter der regierungskritischen Zeitung „Cumhuriyet“ fortgesetzt worden. Das Gericht am Hochsicherheitsgefängnis in Silivri bei Istanbul hörte am Freitag mehrere Zeugen an, wie „Cumhuriyet“ berichtete.