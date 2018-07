Türkei: Regierung in Ankara erwägt neue Impulse für Wirtschaft

Trotz des kräftigen Wachstums in den vergangenen Jahren, das auch durch Investitionen in Straßen oder Krankenhäuser getrieben wurde, gilt das Vertrauen internationaler Investoren in die Türkei als erschüttert. Dies liegt unter anderem am wachsenden Einfluss von Präsident Recep Tayyip Erdogan auf die eigentlich unabhängige Zentralbank.