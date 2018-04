Türkei-Reise: Putin besucht Erdogan und will auch iranische Führung treffen

MoskauDer russische Präsident Wladimir Putin will die Türkei besuchen und sich mit seinem türkischen Kollegen Tayyip Recep Erdogan treffen. Bei dem zweitägigen Besuch am Dienstag und Mittwoch werde er zudem mit dem iranischen Präsidenten Hassan Rohani zusammenkommen, teilte das Präsidialamt in Moskau am Montag mit.