Türkei Schwiegersohn statt Kompetenz

Für die türkische Wirtschaft sind das schlechte Nachrichten. Der Verfall der Lira bringt immer mehr Unternehmen in Schwierigkeiten, die Schulden in Dollar und Euro haben. Das sind einige. Die Verbindlichkeiten türkischer Unternehmen liegen netto bei mehr als 200 Milliarden US-Dollar. Mit steigendem Dollar wächst auch der Schuldendienst. Zudem ist das Land auf einen steten Zufluss von ausländischen Kapitals angewiesen. Hohe Energieimporte stehen zu geringen Exporten gegenüber. Die Türkei braucht Dollar und Euro, um dieses Leistungsbilanzdefizit zu finanzieren. Geschieht das nicht, verliert die Lira weiter an Wert.