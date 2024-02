Türkei Türkische Zentralbankchefin zurückgetreten – Vize rückt auf

Sie hatte nach Studienabschlüssen in den USA Karriere an der Wall Street und in Führungsetagen von US-Finanzunternehmen gemacht und war die erste Frau an der Spitze der türkischen Notenbank. Diese hat nun binnen fünf Jahren ebenso viele Wechsel an der Spitze erlebt, nachdem Erdogan Erkans vier Amtsvorgänger jeweils entlassen hatte.