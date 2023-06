Türkei-Urlaub Hohe Inflation, fallende Lira: Worauf sich Türkei-Urlauber jetzt einstellen müssen

Etwas aber ist anders in den ersten Monaten dieses Jahres. Die Türkei ist aktuell nicht billig. „Ich habe Istanbul noch nie so teuer erlebt“, sagt Süleyman, ein Deutsch-Türke, der regelmäßig in der Stadt ist. Auch Türkei-Touristen wundern sich über die ungewohnt hohen Preise. Ein Abendessen zu zweit mit einer Flasche Wein kostet in Istanbul derzeit kaum weniger als in Düsseldorf oder Berlin.