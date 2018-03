Türkei: US-Botschaft in Ankara aus Sicherheitsgründen geschlossen

IstanbulDie US-Botschaft in der türkischen Hauptstadt Ankara bleibt am Montag aus Sicherheitsgründen geschlossen. Die Botschaft riet US-Bürgern in der Türkei, große Menschenmengen und das Botschaftsgebäude zu meiden und besonders vorsichtig zu sein, wenn sie beliebte Touristenattraktionen und überfüllte Plätze besuchen.