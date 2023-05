Türkei-Wahl 2023: „Wenn Erdogan gewinnt, ist mit dem Schlimmsten zu rechnen“

Über die Ukrainepolitik gibt es in der Türkei keinen Dissens. Niemand möchte sich an den Sanktionen des Westens gegen Russland beteiligen, das wäre ökonomisch auch schlecht für die Türkei, die in einer tiefen Wirtschaftskrise steckt. In diesem Feld würde es also kaum einen Wechsel geben. Man will die Nato nicht verärgern, es sich aber auch nicht mit Russland verscherzen. Wenn zum Beispiel Putin den Russen verbieten würde, in der Türkei Urlaub zu machen, wäre das ein schwerer Schlag gegen die türkische Tourismuswirtschaft.