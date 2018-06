An Istanbuls Börse hat der Wahlsieg Erdogans begeistert: Die Landeswährung Lira erhielt am Montag Auftrieb und die Anleihekurse legten zu. An der Börse sprang der Leitindex ISE 100 in einer ersten Reaktion um bis zu 3,7 Prozent nach oben, bevor er etwas zurückkam und zuletzt noch rund 2 Prozent gewann. Damit erreichte der ISE 100 wieder das Niveau von Anfang Juni. Wegen der politischen Unsicherheit vor der Wahl steht aber seit Jahresbeginn gerechnet immer noch ein Minus von rund 15 Prozent zu Buche. Zu Wochenbeginn nun lagen fast alle im ISE 100 notierten Aktien im Plus. Unter den Gewinnern zogen zum Beispiel die Papiere von Turkish Airlines um gut 7 Prozent an. Die türkische Lira legte am Vormittag zum amerikanischen Dollar und zum Euro um jeweils zwei Prozent zu. In der Türkei stünden die Zeichen nun auf Kontinuität, schrieb Analyst Murat Toprak von der Bank HSBC. Das Parlament und der Präsident könnten jetzt abgestimmt agieren und in den kommenden Monaten eine auf Dauerhaftigkeit angelegte Politik betreiben.