Türkei-Wahl: Österreich lässt Wahlkampfauftritte türkischer Politiker nicht zu

WienDie Regierung in Wien will Wahlkampfauftritte von türkischen Politikern in Österreich verbieten. Derartige Veranstaltungen vor der türkischen Parlaments- und Präsidentenwahl im Juni seien nicht erwünscht, sagte Bundeskanzler Sebastian Kurz am Freitag dem Sender ORF. Man werde diese „Einmischungen“ nicht mehr zulassen.