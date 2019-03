Türkei Wahlkampf auf Kosten von Wirtschaft und Pressefreiheit

Im vergangenen Sommer stritt sich Präsident Erdogan mit dem ihm im Temperament nicht unähnlichen Donald Trump um einen in der Türkei inhaftierten amerikanischen Pastor. Andrew Brunson saß wie so viele wegen Terrorverdacht in einem türkischen Gefängnis. Man munkelt, Ankara habe vorgehabt, ihn gegen den Prediger Fetullah Gülen einzutauschen, der für den Putschversuch vom 16. Juli 2016 verantwortlich sein soll. Das ging schief. Trump kündigte Wirtschaftssanktionen an, woraufhin die türkische Lira, ohnehin schon wegen der Zinswende in den USA unter Druck, in den Keller rauschte.