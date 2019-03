Türkische Lira Erdogan und die Überbringer schlechter Nachrichten

Jahrelang war die gute Entwicklung der türkischen Wirtschaft der Garant für die Wiederwahl der AKP. Breiten Bevölkerungsschichten gelang in den vergangenen 15 Jahren der Aufstieg in die Mittelschicht. Der Kurs der Lira hat sich in den vergangenen Monaten wieder weitgehend stabilisiert, aber aus der Finanz- wurde eine Wirtschaftskrise. Jetzt liegt die Arbeitslosigkeit so hoch wie seit 2008 nicht mehr. Stark gestiegen sind vor allem die Lebensmittelpreise, was besonders ärmere Schichten trifft. Zwar geht es am kommenden Sonntag nur um Kommunalwahlen. Die AKP aber könnte die größten Städte des Landes, Istanbul und Ankara, an die Opposition verlieren, was großen symbolischen Wert hat.



Seit Monaten versucht die Regierung deswegen, die Lage zu beruhigen. Mal sollen Polizei-Einheiten durch Supermärkte patrouillieren, um vermeintliche Preistreiber zu entlarven, mal werden Dollar-Reserven auf den Markt geworfen, mal Lebensmittelpreise verbilligt an Verbraucher abgegeben. Allen ist klar, dass dies keine Dauerlösung ist. Viele vermuten wie JP Morgan deswegen einen weiteren Verfall der Lira nach den Wahlen.