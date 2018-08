Türkische Lira im freien Fall Erdogan: „Sorgt euch nicht“

Erdogan bemühte sich derweil, die Furcht vor einem weiteren Verfall der Lira zu zerstreuen. „Macht euch keine Sorgen“, rief er am späten Donnerstagabend in Rize am Schwarzen Meer Anhängern zu. Derzeit liefen gegen die Türkei mehrere Kampagnen, sagte er mit Blick auf den Streit mit den USA. „Beachtet sie nicht.“ Er ergänzte: „Vergesst nicht, wenn sie ihre Dollars haben, dann haben wir unser Volk, unseren Gott“.



Experten sehen nun die Notenbank am Drücker. „Die angespannte Situation könnte durch ein beherztes Vorgehen der türkischen Notenbank abgemildert werden“, sagte der Chefvolkswirt der Liechtensteiner VP Bank, Thomas Gitzel. „Nötig wäre eine kräftige Zinserhöhung, die zu erkennen gäbe, dass die Währungshüter am Bosporus gewillt sind, dem Verfall der heimischen Währung nicht tatenlos zuzusehen.“