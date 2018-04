Türkische Lira: Minarette gegen den Währungsverfall

Wer einen 2013 einen Kredit in Euro oder Dollar aufgenommen hat, muss heute die doppelte Summe in Lira zurückzahlen. Das schafft Probleme: Ferit Sahenk, Inhaber der Dogus-Holding, eines der größten Firmenkonglomerate der Türkei soll bereits seine Bank um eine Restrukturierung seiner 2,5 Milliarden Kredite in US-Dollar gebeten haben. Bei der Yildiz Holding soll es sogar um sieben Milliarden gehen.