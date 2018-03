Türkische Offensive in Syrien: Deutscher Fußball-Profi protestiert mit Hungerstreik gegen Afrin-Offensive

GenfDer Fußball-Profi Deniz Naki ist mit etwa einem Dutzend Abgeordneten und Bürgermeistern aus der Türkei vor dem Uno-Gebäude in Genf in einen Hungerstreik getreten. Sie protestieren damit gegen die militärische Intervention der Türkei in Syrien. „Ich habe natürlich Hunger, aber es geht mir gut“, sagte der Deutsch-Kurde der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch. Der 28 Jahre alte frühere St. Pauli-Profi spielte für die deutsche U-21-Nationalmannschaft.