Türkische Währungskrise: „Sie haben Dollars, wir haben Allah“

Was steckt dahinter?

Der Streit um den Pastor trifft die Türkei zu denkbar schlechtesten Zeitpunkt und an verwundbarster Stelle. Da das Land seit Jahren mehr importiert (vor allem Energie aus Russland), als es exportiert, ist die Türkei auf einen stetigen Zustrom von ausländischem Kapital angewiesen. Um eine Wirtschaftskrise zu vermeiden, hatte Ankara in den beiden vergangenen Jahren mittels eines Kreditgarantiefonds viel Geld in die Wirtschaft gepumpt. Die Inflation sprang an, und die Zentralbank reagierte viel zu spät mit einer Zinserhöhung. Das chronisch hohe Leistungsbilanzdefizit erhöhte sich weiter. Zusätzlich hat sich das globale Zinsumfeld verändert. Durch die Leitzinserhöhungen in den USA fließt Geld aus Schwellenländern zurück in vermeintlich sichere Häfen wie US-Staatsanleihen. Das dringend benötigte Geld bleibt also aus. Davon sind alle Emerging-Markets betroffen, auch die Währungen von Brasilien, Argentinien, Südafrika und Vietnam verloren in den vergangenen Monaten stark an Wert. Doch nirgends waren die Verluste so dramatisch wie in der Türkei.