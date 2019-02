 Türkische Zeitung: Ehemalige führende Mitarbeiter von „Cumhuriyet“ müssen ins Gefängnis

Auch am Dienstag gab es wieder starke Reaktionen. Die Organisation Reporter ohne Grenzen und das Internationale Presse-Institut (IPI) verurteilten die Entscheidung scharf. Die Right Livelihood Award Foundation – die Organisation, die in Stockholm jährlich den Alternativen Nobelpreis vergibt und 2016 „Cumhuriyet“ damit ausgezeichnet hatte – teilte mit: „Dies ist eines der anschaulichsten Beispiele für den politisch motivierten Druck auf die Pressefreiheit in der Türkei.“