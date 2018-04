Türkischer Geheimdienst: Türkei an Verfolgung von Gülen-Anhängern in 18 Ländern beteiligt

IstanbulDer türkische Geheimdienst (MIT) war nach Regierungsangaben in 18 Ländern an der Rückführung von türkischen Staatsbürgern und mutmaßlichen Gülen-Anhängern beteiligt. „Der MIT hat bislang 80 Fetö-Anhänger aus 18 Ländern eingepackt und in die Türkei gebracht“, sagte Regierungssprecher Bekir Bozdag am Donnerstag dem Sender Habertürk. Als Fetö (Fetullahistische Terrororganisation) bezeichnet Ankara die Bewegung um den in den USA lebenden Prediger Fethullah Gülen.