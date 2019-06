TV-Debatte der Kandidaten So unterschiedlich ticken die US-Demokraten in punkto Wirtschaftspolitik

Am Vortag hatte das noch anders ausgesehen. Da hatte Senatorin Warren die wirtschaftspolitische Debatte gleich zu Beginn der Übertragung an sich gerissen. „Für wen funktioniert die Wirtschaft wirklich?“, so Warren. „Sie läuft hervorragend für eine immer dünner werdende Schicht ganz oben. Sie läuft hervorragend für große Pharmaunternehmen. Aber sie läuft nicht so gut für Leute, die ihre Medikamente kaufen müssen.“



Die anderen Kandidaten betonten ebenfalls vor allem die Auswirkungen der wirtschaftlichen Ungleichheit. „Wir wissen, dass nicht jeder am derzeitigen Wohlstand teilhat“, so Senatorin Amy Klobuchar, die zum moderaten Flügel der Demokraten zählt. „Und Donald Trump sitzt im Weißen Haus und prahlt, während so viele Menschen Probleme haben, ihre Ausbildung oder ihre Krankenversicherungsbeiträge zu bezahlen.“