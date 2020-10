TV-Debatte Wer ist eigentlich dieser Mike Pence, von dem jetzt alle reden?

In Indianapolis gelang es Pence jedoch nicht, sich eine Basis für seine Ambitionen zu schaffen. Wirtschaftspolitisch regierte er wie ein klassischer Republikaner, der öffentliche Ausgaben zusammenstrich und Steuern senkte. Die Effekte waren überschaubar. In Pence‘ Amtszeit entstanden in Indiana prozentual etwas weniger neue Jobs als im nationalen Durchschnitt. Auch das Wachstum hinkte hinterher. 2014 legte die Wirtschaft nur um 0,4 Prozent zu, während die USA insgesamt um 2,2 Prozent wuchsen. Indiana bildete in diesem Jahr das Schlusslicht unter allen 50 Staaten.