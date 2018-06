TV-Fragerunde mit Bürgern: Putin setzt US-Zölle auf Stahl mit Sanktionen gleich

Mit Blick auf Syrien sagte Putin, Russland plane gegenwärtig keinen vollständigen Abzug aus Syrien. Russische Truppen blieben in Syrien, so lange Russland davon profitiere. Moskau beteiligt sich seit 2015 auf der Seite des syrischen Präsidenten Baschar al-Assad an dem Konflikt. Im Dezember kündigte Putin an, die russische Militärpräsenz dort zu verringern.