TV-Interview: Trump redet sich bei Fox in Rage – und fällt seinem Anwalt Cohen in den Rücken

Die New Yorker Staatsanwälte verwendeten Trumps Aussagen nur Stunden nach dem Fox-Interview gegen den Präsidenten und erklärten, wenn Cohen tatsächlich nur so wenige Aufgaben für Trump übernommen habe, dann dürften in den Akten wohl auch kaum etwas Vertrauliches stehen. Letztendlich bestimmte das Gericht, dass ein Sonderbeauftragter die Papiere sichten soll.