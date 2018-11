Tweet Pakistan bestellt nach Kritik Trumps US-Diplomaten ein

Am Montag legte Trump nach und schrieb auf Twitter, die USA hätten Mittel für Pakistan gestoppt, „weil sie unser Geld nehmen und nichts für uns tun wollten, Bin Laden ist ein Paradebeispiel, Afghanistan ein weiteres“. In einem Tweet Khans hieß es, die USA sollten eher analysieren, warum die Taliban heute trotz aller militärischen und finanziellen Anstrengungen in Afghanistan stärker als zuvor seien.