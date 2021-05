Twitter, Facebook und Co. Biden nimmt Trump-Erlass zu Regeln für Internet-Plattformen zurück

Trumps Regierung warf Facebook und Google später zudem in Klagen unfairen Wettbewerb vor. Was aus diesem Vorgehen wird, ist noch unklar, da auch viele Politiker von Bidens Demokraten finden, dass die Internet-Riesen ein zu große wirtschaftliche Macht haben.



Mehr zum Thema: In seiner ersten Ansprache vor dem Kongress verspricht der Präsident den USA eine glänzende Zukunft – mitten in der Krise. Was Joe Biden vorhat und wie er seine teuren Pläne finanzieren will.