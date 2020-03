Twitter: „Trump scheint sich daran zu stören, wenn jemand deutlich erfolgreicher ist als er“

WirtschaftsWoche: Pfizer, Boeing, Harley Davidson und viele mehr: Die Liste der Unternehmen, die sich Donald Trump auf Twitter vorgeknöpft hat, ist lang. Warum haben ausgerechnet diese Firmen den Zorn des Präsidenten auf sich gezogen?

Eric Dezenhall: Man kann nie so genau wissen, was bei diesem Präsidenten etwas auslöst. Trump scheint sich – allgemein gesprochen – daran zu stören, wenn jemand deutlich erfolgreicher ist als er. Außerdem knöpft er sich Ziele vor, von denen er glaubt, dass er sie einschüchtern kann. So hat er während seiner gesamten Karriere in der Privatwirtschaft agiert, indem er etwa Subunternehmer unter Druck gesetzt hat, damit sie ihre Preise senken. Das setzt sich fort. Er ist jetzt 73 Jahre alt. In dieser Lebensphase ändern Menschen ihr Verhalten nicht mehr.