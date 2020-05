Twitter und Facebook : Klage rechter Aktivisten: US-Gericht stärkt Tech-Riesen den Rücken

Ein US-Gericht hat sich in einem Rechtsstreit um eine angebliche systematische Unterdrückung bestimmter politischer Ansichten hinter Twitter, Facebook und andere Tech-Riesen gestellt. Ein Richtergremium am Berufungsgericht des Hauptstadtbezirks District of Colombia hielt am Mittwoch an der Zurückweisung der Klage der ultrarechten Aktivistin Laura Loomer und der erzkonservativen Gruppe Freedom Watch Inc. fest. Sie hätten keine tragbaren Argumente vorbringen können, dass die Social-Media-Unternehmen ihr verfassungsgemäßes Recht auf freie Meinungsäußerung verletzt hätten, hieß es in der Begründung.