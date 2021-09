U-Boot-Streit: Außenminister-Treffen zwischen USA, Frankreich, Großbritannien und Deutschland offenbar abgesagt

Ein am Rande der UN-Generalversammlung geplantes Treffen zwischen den USA, Frankreich, Großbritannien und Deutschland ist nach Angaben von Mitarbeitern des US-Außenministeriums abgesagt worden. Wie die Insider am Dienstag (Ortszeit) in einem Briefing mit Reportern in New York mitteilten, könne das ursprünglich für Mittwoch geplante Treffen aus terminlichen Gründen nicht stattfinden. Ob die Absage möglicherweise mit den derzeitigen diplomatischen Spannungen zwischen Frankreich und den USA zusammenhängen könnte, wurde nicht kommentiert. Das Treffen war eines von drei geplanten Zusammenkünften, bei dem unter anderem US-Außenminister Antony Blinken und der französische Außenminister Jean-Yves Le Drian zum ersten Mal zusammenkommen sollten, seit Washington und Paris vergangene Woche in eine diplomatische Krise geraten waren.