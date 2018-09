U-Haft ohne Anklage Türkisches Gericht weist Deniz Yücels Klage auf Schadensersatz ab

Yücel hätte für seine Arbeit als Journalist nicht einmal festgenommen werden dürfen, sagte Anwalt Ok damals. „Die Regierung und das Gericht müssen einen Preis zahlen für diese Ungerechtigkeit.“ In der Klageschrift, die der dpa vorliegt, heißt es, Yücel sei unter „unmenschlichen Bedingungen“ festgehalten worden. Er saß zum Beispiel lange in Einzelhaft. Dies werde ein Präzedenzfall für andere „unterdrückte Journalisten“, sagte Ok am Dienstag.