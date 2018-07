Überfall: Tote bei Angriff auf kurdische Provinzverwaltung im Irak

ErbilBei einem Überfall auf die Provinzverwaltung in der kurdischen Stadt Erbil im Norden des Iraks sind vier Menschen ums Leben gekommen, darunter alle drei Angreifer. Erbils Gouverneur Nauzat Hadi sprach am Montag von einem Terrorakt und erklärte, Sicherheitskräfte hätten die Bewaffneten getötet. Ein Mitarbeiter der Verwaltung sei an seinen Verletzungen gestorben.